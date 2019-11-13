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Türkiye ile Kazakistan "uzayda" anlaştı

6 saat önce

NUR Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay alanında iş birliklerinde önceliği kardeş ülkelere verdiklerini söyledi.

Türkiye ile Kazakistan

NUR Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay alanında iş birliklerinde önceliği kardeş ülkelere verdiklerini söyledi.

Yıldırım, " Kazakistan'da Uzay Günleri: Baykonur, dünya uzaycılığının beşiği" temalı uluslararası foruma katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayisi Bakanı Askar Jumagaliyev ile görüştü.

Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasında uzaycılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede uydu yapımı, uyduları Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatma, uzayla ilgili komponentlerin üretimi ve diğer konularda iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını belirtti.

"Türkiye Uzay Ajansıyla işbirliği yapmak isteyen çok ülke var. Ama bizim önceliğimiz kardeş ülkeleri tercih etmek. Kardeş ülkelerden başlayarak bu iş birlikleri yapmak istiyoruz. Onun için de önceliği Kazakistan'a verdik." yorumunu yapan Yıldırım, "Kazakistan'ın uzay konusunda ciddi bir birikimi var. Baykonur uzay üssü Kazakistan sınırlarında olduğu için orada çalışan Kazakistan vatandaşları tecrübe kazandı. Önümüzdeki günlerde tekrar bir Kazakistan'a geleceğim Baykonur'u ziyaret edeceğim." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin uzaycılık alanında birikimlerine işaret ederek, "Birikimlerimizi bir araya getirdiğimiz zaman işbirliği içerisinde dünya çapında işler yapmayı planlıyoruz. Kazakistan yeni bir haberleşme uydusu istiyor. Bununla ilgili biz de Türkiye olarak belki teklifler vereceğiz." yorumunu yaptı.

Yıldırım, Kazakistan temasları çerçevesinde uzaycılık alanında faaliyet gösteren yerel firmaları ziyaret ederek, onların faaliyetleriyle tanıştığını sözlerine ekledi.

Hüseyin Yıldırım, Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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