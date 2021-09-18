Türkiye ile Kırgızistan arasında taşımaların serbestleştirilmesi kararı

'TÜRK-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda Orta Asya coğrafyasında bir ülke ile ilk defa taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı. Böylece Türk ve Kırgız taşımacılar geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapabilecek.

Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Türk heyetine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un, Kırgız heyetine ise Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Shukhrat Aytıev'in başkanlık ettiği toplantıda, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında kararlar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Kırgızistan arasında 1992 yılında imzalanan karayolu taşımacılığı anlaşmasının tadil edilerek ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındığı ve serbestleştirme için yasal süreç başlatılarak, anlaşmayı tadil edecek protokolün paraflandığı belirtildi.Bakanlık yetkilileri, Orta Asya ülkelerinde geçiş belgesi konusunda yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, Orta Asya coğrafyasında bir ülke ile ilk defa taşımaların serbestleştirileceğini ve bunun diğer ülkelere de örnek teşkil edeceğine dikkati çekti. Yetkiler, kara yolu taşımacılığında serbestleştirme ile Türk ve Kırgız taşımacıların geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapabilmesini ve serbestleştirmenin iki ülke arasındaki ticarete de büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Ayrıca toplantı sırasında her iki ülkenin özel sektör temsilcileri ve taşımacı derneklerinin de bir araya gelerek iş birliğini geliştirme kararı aldığı ve Çin sınırında bulunan Kırgızistan'ın, lojistik konusunda önemli bir potansiyele sahip bulunduğuna dikkat çekildi.