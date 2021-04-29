Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

29.04.2021 17:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında "Petrol Ürünleri Ticaretine ve İki Adet Mobil Treyler Elektrik Santralinin Tesis...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında "Petrol Ürünleri Ticaretine ve İki Adet Mobil Treyler Elektrik Santralinin Tesis Edilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imzalanan protokole ilişkin, "Teknik anlamda olan işbirliğimizi artık sahada daha somut ve müşterek adımların atıldığı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyorum" dedi.

Bakanlık binasında düzenlenen işbirliği protokolüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Bakan Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı adına Erhan Arıklı imza attı. Kıbrıslı Bakan Arıklı, imzanın ardından yaptığı konuşmasında, Kıbrıs için enerjinin önemine değindi. KKTC'nin enerjide çok ciddi bir probleminin ortadan kaldıracaklarını söyledi. Elektrik fiyatlarının aşağı inmesine yardımcı olacağını söyledi.

Burada konuşan Bakan Dönmez, Kıbrıs ekibi ile son derece verimli ve detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son derece faydalı ve verimli detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir KKTC'deki soydaşlarımızın enerji arz güvenliği ile ilgili yaşadığı konuları müşterek çalışma gruplarıyla ele alma imkanımız olmuştu. Bugün de bir işbirliği protokolü ile bunu bir yerde taçlandırmış olacağız. iştişari ve teknik anlamda olan işbirliğimizi artık sahada daha somut ve müşterek adımların atıldığı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Keza 2016 yılında her iki ülkenin meclisinden geçen enerji alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı vardı. O da an itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. Onu dayanak yaparak daha somut konularda adım atmaya başlıyoruz. İlk etapta da KKTC'yi iki adet mobil treyler 25 megavat bir santrali, adanın ihtiyaç duyduğu anlarda acil durumlarda kullanmak üzere Kıbrıs'a göndermiş olacağız" diye konuştu.

KKTC'nin arz güvenliğini Türkiye'nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediği dile getiren Bakan Dönmez, "Bu arada sayın Bakanın şahsında KKTC'ye ve Hükumetine ayrıca teşekkür ediyorum. Zira biliyorsunuz orada bize verilen bazı arama ve üretim ruhsatları vardı. Petrol ve doğalgaz ile alakalı. Bugüne kadar da Türkiye Petrolleri, üç sondaj yaptı. Sismik araştırmalar; gerek 2 boyutlu gerek 3 boyutlu yapıldı. Bugüne kadar keşifle sonuçlanan bir çalışmamız olmadı ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler. Onun dışında Doğu Akdeniz'de biz de kendi yetki alanlarımızda arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız adada yaşayan Türklerin adanın Güney'inde yaşayan insanlardan farklı haklara sahip olmadığı, eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından Güney nasıl faydalanıyorsa Kuzey'deki de aynı şartlarda yararlanması temel ilke ve prensibine dayanmaktadır. Biz de zaten orada bu faaliyetler keşifle sonuçlanmış olsa doğal olarak o faydayı KKTC'ye bırakmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye, Enerji, Petrol, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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