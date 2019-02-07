Son Dakika Haberleri: Türkiye ile KKTC Arasında "Sahil Güvenlik" Protokolü İmzalandı

Türkiye ile KKTC Arasında "Sahil Güvenlik" Protokolü İmzalandı

52 dakika önce

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakanlık Şeref Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakanlık Şeref Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı. Görüşmenin ardından "Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü"nü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Türkiye adına Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile KKTC Arasında "Sahil Güvenlik" Protokolü İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]