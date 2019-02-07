Türkiye ile KKTC Arasında "Sahil Güvenlik" Protokolü İmzalandı

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakanlık Şeref Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakanlık Şeref Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı. Görüşmenin ardından "Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü"nü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Türkiye adına Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.

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