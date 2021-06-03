Üye Girişi
Türkiye ile KKTC arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile KKTC arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

03.06.2021 18:15
Türkiye ile KKTC arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KKTC'li kardeşlerimizin refahının artırılması için, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın ifade ettiği önemin bilincindeyiz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KKTC'li kardeşlerimizin refahının artırılması için, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın ifade ettiği önemin bilincindeyiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol imzalandı.

İmza törenine, Bakan Muş'un yanı sıra, KKTC adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, KKTC'den iş insanları ile diğer yetkililer katıldı.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"İki ülke arasındaki kardeşlik ve kültür bağlarının ticari ve ekonomik ilişkilerimize yansıtılması konusunda var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." diyen Muş, maksatlarının, KKTC'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önünü açmak olduğunu belirtti.

Muş, "'Kıbrıs Sorunu' olarak adlandırılan meselenin, bütün olumsuzluklarının yalnızca Kıbrıs Türkü'nün omuzlarına yüklenmesi, adalet ve hakkaniyete uygun değildir. Ancak bu adaletsizliği el birliği ile aşacağımızdan şüphe duymuyorum. 84 milyon nüfusu, coğrafi konumu ve büyük ölçekli iç pazarı ile bugün birçok uluslararası firmanın bölgesel üssü konumundaki ülkemiz KKTC'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindedir." dedi.

Bu koşullar altında, el ele verildiğinde önemli bir kalkınma hamlesinin başlatılacağından şüphe duymadığının altını çizen Muş, bu kalkınma hamlesinde karar alıcılar kadar ülkedeki iş insanlarına da büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Neler yapabileceğimizi tartışmayı planlıyoruz"

Muş, "Bu bakımdan siz değerli iş insanlarımız ile bir araya gelmek bizim için oldukça anlamlıdır. Bugünkü toplantımız vesilesi ile sizlerin sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri birlikte gözden geçirmeyi ve neler yapabileceğimizi tartışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakanı Arıklı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Muş, Türkiye-KKTC 11. Ortak Komite Toplantısını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve toplantıda, KKTC'nin ticari ve ekonomik kalkınmasına, dünya pazarına sorunsuz erişiminin sağlanmasına katkı sağlayacak konuları ele aldıklarını söyledi.

Muş, "Ayrıca, STK temsilcilerimizden gelen talepler de dahil olmak üzere 29 farklı faaliyeti bir Eylem Planı çatısı altında topladık. Bahse konu Eylem Planı'nda, gümrük altyapısının geliştirilmesinden AB mevzuatı ile uyumlu bir ürün güvenliği sisteminin oluşturulmasına, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleden fuar katılımlarının desteklenmesine kadar birçok farklı işbirliği alanı bulunuyor. Eylem Planı'nda iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC'li firmaların ihracat potansiyelini artıracak eylemlere özellikle yer verdik." diye konuştu.

"KKTC'li kardeşlerimizin refahının artırılması için, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın ifade ettiği önemin bilincindeyiz." diyen Muş, bu kapsamda, KKTC'nin uluslararası fuarlar ve çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtımına desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Muş, "Bu toplantıyı da iki ülke iş insanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan ortak girişimlerden birisi olarak görüyor ve toplantının sonuçlarının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"KKTC'nin uluslararası rekabet gücü kazanması gerekir"

Bakan Arıklı ise uzun zamandır üzerinde çalıştıkları birçok konunun meyvesini almak üzere toplandıklarını, Türkiye ve KKTC'den bu konu üzerinde çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Arıklı, "Bugün altına imza koyduğumuz eylem planı, KKTC'nin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Üzerinde 1,5 yıldır çalışılan ancak son 3 aydır ciddi mesai harcanarak bu noktaya gelmemizi sağlayan herkese tek tek teşekkürlerimi sunmak boynumun borcudur." dedi.

Bu anlaşmanın KKTC için umut olduğunu kaydeden Arıklı, 1974 sonrasında kurgulanan ekonomik yapının, KKTC'nin hizmet sektörlerinin öncülüğünde yapılandırıldığını ancak beklenen ekonomik gelişmenin beklenen düzeyde olmadığını hatırlattı.

Arıklı, şunları kaydetti:

"KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, sürekli ve istikrarlı büyüme ve kalkınma için KKTC'nin uluslararası rekabet gücü kazanması gerekir. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için üretim, dağıtım ve pazarlama gibi tüm diğer zincirlerde, rekabet üstünlüğünü sağlamamız gerekir. Bu anlaşma ve eylem planıyla KKTC'de üretilen malların Türkiye ve üçüncü ülkelere satılmasının, pazarlanmasının önünü açmak istiyoruz. Umarım bu yaptığımız ve yapacağımız anlaşma ve bundan sonra atacağımız adımlar, KKTC ekonomisinin ve Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrultusunda atılacaktır ve KKTC, kendi ayakları üzerinde duran, iki devletli politikaya uygun bir devlet pozisyonu oluşturacaktır."

Konuşmaların ardından protokol, Türkiye adına Ticaret Bakanı Muş, KKTC adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından imzalandı.

Daha sonra KKTC İş İnsanları ile Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.

Yatırım, Türkiye, Kıbrıs, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile KKTC arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir         
18:12
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu         
17:44
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor         
17:05
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 18:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile KKTC arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement