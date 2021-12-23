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Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirasıyla yapılması çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirasıyla yapılması çalışmaları hızlandı

23.12.2021 15:56
Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirasıyla yapılması çalışmaları hızlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirası ile yapılması için devam eden çalışmaların hızlandığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirası ile yapılması için devam eden çalışmaların hızlandığını belirtti.

Atun, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda öncelikli olarak KKTC'den Türkiye'ye gelen tüm ürünlerde Türk lirasının kullanımının sağlanmasının konuşulduğunu vurgulayan Atun, konunun sonuçlanması adına önemli bir sinerjinin oluştuğunu ve sürecin süratle ilerlediğini vurguladı.

Atun, yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin KKTC'de de Türk lirası olarak faturalandırılmasıyla döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarının da güçleneceğini ifade etti.

KKTC'nin etkin bir Türk lirası bölgesi olduğuna işaret eden Atun, "Karşılıklı ticaretin ağırlıklı olarak Türk lirası ile yapıldığı bir ortamda bazı ürünler, Türkiye iç pazarına Türk lirası ile satılırken KKTC'de yabancı para birimiyle fatura edilmemeli. Bu, ticari öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Ekonomik Anlaşma'nın imzalanma aşaması

Bakan Atun, toplantıda, 2016'daki görevi sırasında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Halk Bankası üzerinden kullandırdığı düşük faizli ve geniş seçenekli Esnaf Kredi kapsamının, tüm paketleriyle KKTC'de de esnafın kullanımına açılması konusunun görüşüldüğünü aktardı.

Çalışmaların, Bakan Muş'un talimatıyla hemen başladığını bildiren Atun, gerek doğrudan kaynak aktarımı gerekse mevcut TESKOMB programının tüm kapsamlarının açılmasıyla esnafın çok düşük maliyetli ve uzun vadeli Türk lirası kaynağına erişeceğinin altını çizdi.

Atun, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında Ortak Ekonomik Anlaşma'nın da imzalanma aşamasına geldiğini belirterek yeni dönemde tercihli tarifeden Türkiye'ye ihraç edilecek ürünlerin de yer alacağı dönemsel anlaşmanın, tekrar bir araya gelinerek imzalanacağını kaydetti.

Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk lirasıyla yapılması çalışmaları hızlandı - Son Dakika


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