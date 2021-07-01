Türkiye ile KKTC'nin parlamentolar arası dostluk grubu heyetleri bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye-KKKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetleri, Meclis'te bir araya geldi.

Türkiye-KKKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyeti misafir etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Erdem, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a izlenimlerini aktardıklarını ve geniş bir istişarede bulunduklarını söyledi.

Altuğra da Gazi Meclis'in çatısı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve KKTC halkının selamlarını getirdiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, tanınma hareketliliğinin uluslararası camiada yoğun hissettirilmesi olduğunu belirten Altuğra, bugün Ada'da barışın sağlanabilmesi için KKTC'nin egemen eşit devlet olarak tanınması gerektiğini dünyaya duyurduklarını kaydetti.

Altuğra, güçlü anavatanın, parlamenterlerin ve uluslararası camiada saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının desteğiyle etkin tanıtım girişimlerinde bulunabileceklerini inandığını dile getirdi.