Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği - Son Dakika
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Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği

13.05.2022 17:25
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, iki ülke arasında müzakere edilen eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, iki ülke arasında müzakere edilen eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki görüşmenin ardından Bakan Kazadi'yi yeniden Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini daha ileri boyuta taşımak istediklerini kaydetti.

Özer, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanında ciddi bir atılım yaptığını ve bu kapsamda tecrübelerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında eğitim alanında bilgi, belge ve bilimsel yayınların değişimi, eğitim ve öğretim alanındaki iyi uygulamalar, mesleki ve teknik eğitimde tecrübe paylaşımı ve ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çalışmalar yapılacak.

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği

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Togo Cumhuriyeti, Ziya Selçuk, Türkiye, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği - Son Dakika


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