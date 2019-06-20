Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Kosova arasında sağlıkta eylem planı imzalandı
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Türkiye ile Kosova arasında sağlıkta eylem planı imzalandı

1 saat önce

Türkiye ile Kosova arasında sağlık alanında işbirliğinin daha ileriye taşınmasını öngören Eylem Planı imzalandı.

Türkiye ile Kosova arasında sağlıkta eylem planı imzalandı, System.String[]
Türkiye ile Kosova arasında sağlık alanında işbirliğinin daha ileriye taşınmasını öngören Eylem Planı imzalandı. İşbirliği Eylem Planı ile iki ülke arasındaki işbirliğine yeni içerikler kazandırılması öngörülüyor.

İki ülke arasında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık turizmi gibi alanlarda alanında işbirliği ve sağlık haftalarının düzenlenmesini amaçlayan İşbirliği Eylem Planı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Emine Alp Meşe tarafından imzalandı. Meşe, Kosova- Türkiye 6. Sağlık Haftası çerçevesinde Kosova'yı ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Priştine'de Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında sağlık alanında şimdiye kadar gerçekleştirilen işbirliğinin değerlendirmesi yapılarak, ileriye dönük işbirliği ele alındı. Ardından da iki ülke arasında sağlık alanında İşbirliği Eylem Planı imzalandı. Plan, Bakan Yardımcısı Meşe ile Kosova Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Naim Bardiqi tarafından imzalandı. Düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Meşe, Kosova ile Türkiye'nin iyi ve kötü günde de bir arada olmayı bilen iki kardeş ülke olarak işbirliklerini günden güne arttırdıklarını belirtti.

Sağlık bakanlıkları olarak hızla artan bu önemli işbirliğinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Meşe, "Bilindiği üzere, Türkiye ve Kosova arasında 2009 yılında sağlık alanında imzalanan bir işbirliği anlaşması mevcuttur. Bu anlaşma kapsamında her yıl 100 Kosovalı kardeşimizin ülkemizde ücretsiz tedavisini sağlıyoruz. Bugüne kadar 800'ün üzerinde hastamızı Türkiye'de Bakanlığımıza bağlı hastanelerde tedavi ettirdik. Ayrıca Kosovalı sağlık personelinin ülkemizde eğitimlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık alanındaki işbirliğimizin önemli bir göstergesi ve yeni yol haritası olan Eylem Planını imzaladık" dedi.

Altıncı Kosova-Türkiye Sağlık haftasına da değinen Meşe, dün akşam itibariyle 54 ameliyat, 644 muayene, 263 eğitim, 106 eko ve 13 anjiyografi gerçekleştirildiğini belirtti.

Kosova Sağlık Bakanlığı Sekreteri Naim Bardiqi de basın toplantısında yaptığı açıklamada, imzalanan işbirliği eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların Kosova sağlık alanına büyük faydalar sağlayacağını söyledi. Meşe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile birlikte, Kosova sağlık yetkililerinin eşliğinde Priştine Devlet Hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi'ne bağlı bazı klinikleri ziyaret etti. - PRİŞTİNE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:59 Kaynak: İHA
Priştine, Türkiye, Kosova, Güncel
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