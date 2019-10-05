Son Dakika Haberleri: Türkiye ile küba arasında sağlık alanında eğitim köprüsü
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Türkiye ile küba arasında sağlık alanında eğitim köprüsü

1 saat önce

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı.

Türkiye ile küba arasında sağlık alanında eğitim köprüsü, System.String[]
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Küba'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Küba Sağlık Bakanlığı ve Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Yücel, Küba Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella ve bazı yetkililerle görüştü. Görüşmelerde imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, Küba ve Türkiye'de üniversiteler arası ortak proje, araştırma, konferans, seminer, kısa ve uzun dönemli öğrenci akademisyen değişimi planlandı. Ayrıca, Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve sağlık alanlarında iş birliği yaparak ortak araştırma merkezi kurulması, Kübalı ve Türk sağlık uzmanlarının katma değer oluşturabileceği araştırmalar yapması planlandı.


Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Havana, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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