Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri - Son Dakika
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Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri

6 saat önce

Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed Halid el-Hıdır, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin ile askeri alanda iş birliğini görüştü.

Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri, System.String[]

Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed Halid el-Hıdır, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin ile askeri alanda iş birliğini görüştü.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tümgeneral Serin ve beraberindeki heyet, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Hıdır'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, başta askeri alanda iş birliğini güçlendirmek olmak üzere ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Bahtiyar Eren de görüşmede hazır bulundu.

Öte yandan, Kuveyt Ulusal Muhafız Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Tümgeneral Cemal ez-Ziyab, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit ile güvenlik ve askeri iş birliğini geliştirme konusunu görüştü.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Ziyab ile Yiğit'in görüşmesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, SSB Ortadoğu ve Afrika Müdürü Ertaç Koca gibi yetkililerin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Kuveyt halihazırda Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan ve birçok Türk şirketin de katıldığı fuar, perşembe günü sona erecek.

Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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