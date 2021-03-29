Türkiye ile Letonya 7. randevuda - Son Dakika

Türkiye ile Letonya 7. randevuda

29.03.2021 10:05
Türkiye ile Letonya 7. randevuda, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Türkiye ilk ve tek galibiyetini 1924'te aldı???????

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Türkiye, Letonya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye ile Letonya 7. randevuda - Son Dakika Spor


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