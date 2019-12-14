Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına... - Son Dakika

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına...

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına..., System.String[]

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir
Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir

Son Dakika Haberleri
03:15 Malatya'yı ayağa kaldıran saldırı iddiası - Son Dakika Haber
02:56 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu - Son Dakika Haber
02:09 Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika Haber
01:45 Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika Haber
01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Son Dakika Haber
00:43 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi - Son Dakika Haber
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 03:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]