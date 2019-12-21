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Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi
6 saat önce
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Anlaşma 269 oyla meclisten geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:48
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