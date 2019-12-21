Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi - Son Dakika Dünya

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'de kabul edildi, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Anlaşma 269 oyla meclisten geçti.

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Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:48 
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