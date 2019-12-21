Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi. - Son Dakika

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi., System.String[]

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi. - ANKARA

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
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