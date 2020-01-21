'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak' - Son Dakika

İsrail doğalgazını Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıyacak EastMed boru hattı için imzalar atıldı. Projeye karşı olan Türkiye ise Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına imza attı. VOA Türkçe Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri jeopolitik uzmanı John Sitilides'le konuştu