'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak' - Son Dakika

'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak'

17 dakika önce

İsrail doğalgazını Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıyacak EastMed boru hattı için imzalar atıldı.

İsrail doğalgazını Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıyacak EastMed boru hattı için imzalar atıldı. Projeye karşı olan Türkiye ise Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına imza attı. VOA Türkçe Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri jeopolitik uzmanı John Sitilides'le konuştu

'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak'

Türkiye, Kıbrıs, Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47 
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