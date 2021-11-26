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Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı - Son Dakika

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı

26.11.2021 09:58
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının 2. yılını doldurduğunu belirterek, "Son 2 yılda, Türkiye ile Libya arasındaki dış ticaret hacmi salgına rağmen yüzde 43 artarak 2,3 milyar dolara çıktı.

DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının 2. yılını doldurduğunu belirterek, "Son 2 yılda, Türkiye ile Libya arasındaki dış ticaret hacmi salgına rağmen yüzde 43 artarak 2,3 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda ikili ticaret hacminin tarihte ilk kez 3 milyar doları aşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan ve uluslararası hukuk kurallarına uygun düzenlenen Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası iki yaşını doldurdu. Aradan geçen sürede her iki ülkenin ve ülke halklarının çıkarına olduğu görülen anlaşma sayesinde, Türkiye ile Libya birbirine daha çok yakınlaştı, ekonomik, ticari, siyasi ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok konuda ilerleme kaydedildi.

"Anlaşma 'Mavi Vatan' kavramının daha iyi anlaşılmasını sağladı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Murtaza Karanfil, Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan deniz yetki alanları anlaşmasının imzalanmasının ardından iki yıl geçtiğini ve bu anlaşmanın BM tarafından tescil edildiğini dile getirdi.

Karanfil, Türkiye'nin yıllardır haklı mücadelesinin uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde kağıda döküldüğü anlaşmanın sadece Türkiye'nin değil Libya'nın da hak ve çıkarlarını korumayı amaçladığını aktardı.

Anlaşmanın iki tarafa da önemli kazanımlar sağladığını, sadece ülkelerin değil bölgenin de refahına olduğunu dile getiren Karanfil, "Anlaşma 'Mavi Vatan' kavramının daha iyi anlaşılmasını sağladı." dedi.

Karanfil, Libya'nın istikrarsızlığının, Türkiye'yi jeopolitik ve jeostratejik açıdan doğrudan etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin desteği, Libya'nın da bağımsızlığını ve iç barışını garanti altına alıyor. Akdeniz'deki haklarımızı korumanın jeopolitik ve jeostratejik sınırları Libya'dan başlıyor. Türkiye, Akdeniz, Ege ve Kıbrıs adasındaki hukukunu koruması için Libya'ya ile ilişkilere önem vermeli." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, ekonomik açıdan da çok önemli bir adımdı"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, anlaşmanın milli güvenlik ve dış konjonktür açısından olduğu kadar ekonomik yönden de çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Türk müteahhitlerin ilk yurt dışı pazarı olan Libya'nın Türkiye ekonomisi için önemine değinen Karanfil, şu ifadeleri kullandı:

"Libya, Türkiye'ye 3 günlük deniz mesafesinde yer alması ve oradan da 56 Afrika ülkesine kara yolu bağlantısının bulunması nedeniyle Türkiye için çok ama çok kritik bir ülke. Avrupa'ya da kısa deniz mesafesinde bulunması, yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve kira maliyetlerinin düşüklüğü Libya'yı bizim için çok önemli kılıyor. Libya, 75 milyar dolarlık ihracat hedefimizin bulunduğu Afrika'nın kilidi konumda. Bu yüzden anlaşma, ekonomik açıdan da çok önemli bir adımdı."

"Libya'ya ihracat 2 milyar dolara dayandı"

Murtaza Karanfil, anlaşma sayesinde Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminde ivmelenme yaşandığını belirterek, "Eylül sonu itibarıyla, son 2 yılda, Türkiye ile Libya arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 43 artarak 2,3 milyar dolara çıktı. Salgın yaşanmamış olsaydı bu artış çok daha yüksek olacaktı. Yıl sonunda ikili ticaret hacminin tarihte ilk kez 3 milyar doları aşacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Ocak-ekim döneminde Libya'ya ihracatın 2 milyar dolara dayandığını dile getiren Karanfil, "Hem ihracatta hem dış ticarette artış sürecektir. Çünkü Libya'nın Türkiye'ye, Türk ürünlerine, Türk yatırımcılara ve müteahhitlere ihtiyacı var. Stratejik olarak da Libya bizim için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni iş birliği anlaşmalarına imza atmalıyız"

Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha hızlı ivmelenmesi gerektiğini belirterek, "Artık ticari diplomasiye daha fazla ağırlık vermeli, yeni iş birliği anlaşmalarına imza atmalıyız. Ticaret ve sanayi odalarımız ortak çalışmalar gerçekleştirmeli. Çünkü dediğim gibi Libya 7 milyon nüfusu var ancak 1,3 milyar dolarlık Afrika'nın kilidi konumunda." ifadelerini kullandı.

Türk iş adamlarının özellikle Kuzey ve Orta Afrika'ya girişte Libya'yı merkez alabileceğini kaydeden Karanfil, hem kamu kuruluşlarından hem de özel sektörden iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi için daha aktif rol oynamaları çağrısında bulundu.

Karanfil, iki yıl önce imzalanan anlaşmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Anlaşma sayesinde ilerleyen dostluğun gelişerek sürdürülmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.???????

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı - Son Dakika
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