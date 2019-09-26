"Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler mükemmel"

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel olduğunu söyledi.

Büyükelçi Oktay, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen "Rakoczi'den Günümüze Macar Göçü ve Uluslararası İlişkiler" adlı konferansta konuştu.

Geçen yıl Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün kutlandığını aktaran Oktay, Türk ve Macar halklarının tarihi bağlarının kökenine inmek için, geçmiş bin yılı aşan bir perspektifle bakılması gerektiğini ifade etti.

Oktay, Macaristan Prensi II. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun misafiri olduğunu hatırlattı.

Türkler ve Macarların 150 yıl birlikte yaşadığını, Macaristan'daki Osmanlı döneminin ardından ise Osmanlı topraklarının birçok Macar mülteci için güvenli bir liman haline geldiğini anlatan Oktay, "Bunların en tanınmışları kuşkusuz hatıraları anıt ve müzelerle her iki ülkede de canlı tutulan İmre Thököly, Ferenc Rakoczi ve Lajos Kossuth. Vatanları uğruna büyük fedakarlıkta bulunan ve seçkin birer komutan ve devlet adamı olarak kendilerine Macarların yanı sıra Türkler de derin bir saygı besliyor." diye konuştu.

Oktay, Türklerin akrabaları olarak gördükleri Macarlara kapılarını sadece 18'inci ve 19'uncu yüzyıllarda değil sonrasında da hep açık tuttuğuna işaret ederek, "1944 yılında Budapeşte Nazi Almanyası tarafından işgal edildiğinde hayatı tehlikeye giren Başbakan Miklos Kallay'ın 8 ay süreyle Türk Büyükelçiliğinde himaye edilmesi, keza 1956 Macar devrimi sırasında yüzlerce Macar mültecinin Türkiye'ye kabul edilmesi gibi gelişmeler bu durumun nispeten az bilinen örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Türk ve Macar hükümetlerinin ikili ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı.

Oktay, Macaristan'daki Türk yatırımlarının son dönemde belirgin bir şekilde artmaya başladığını ve karşılıklı turizm rakamlarında da canlanma görüldüğünü kaydederek, "Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiler bugün her alanda mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ziyaretlerin de son dönemde ivme kazandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışı için geçen yıl Macaristan'ı ziyaret ettiğini de hatırlatan Büyükelçi Oktay, Erdoğan'ın kasım ayında, Macaristan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) toplantısına katılmak için Budapeşte'ye geleceğini söyledi.

Programa, Gül Baba Vakfı Genel Müdürü İstvan Szalai, Macaristan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Osmanlı'ya sığındı

Macaristan Prensi II. Ferenc Rakoczi, Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı yürüttüğü Macar ayaklanmasının lideri oldu.

Başarısız olmasının ardından Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Rakoczi, 1720-1735 yılları arasında Tekirdağ'da yaşadı.

Macar hükümeti, Rakoczi'nin Tekirdağ'da yaşadığı 3 katlı evi 1931'de satın alarak müzeye dönüştürdü.

Barbaros Caddesi'ndeki müze evi, her yıl çok sayıda Macar ziyaret ediyor.