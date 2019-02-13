Türkiye ile Macaristan'dan Afrika açılımı

Türkiye- Macaristan II. Afrika İş Forumu'nda, Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'daki ortak proje ve yatırım finansmanı paneli gerçekleştirildi.

Türkiye- Macaristan II. Afrika İş Forumu'nda, Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'daki ortak proje ve yatırım finansmanı paneli gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle Sahra Altı Afrika'daki iş birliği konuları değerlendirildi.

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