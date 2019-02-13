Türkiye ile Macaristan'dan Afrika açılımı
8 saat önce
Türkiye- Macaristan II. Afrika İş Forumu'nda, Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'daki ortak proje ve yatırım finansmanı paneli gerçekleştirildi.
Türkiye- Macaristan II. Afrika İş Forumu'nda, Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'daki ortak proje ve yatırım finansmanı paneli gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle Sahra Altı Afrika'daki iş birliği konuları değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:05
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