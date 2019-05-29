Türkiye ile Madagaskar arasında "Karate köprüsü"

Türkiye
Karate Federasyonu ile Madagaskar
hükümeti arasında eğitim ve spor alanında iş birliğine gidildi.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında federasyon yetkilileri başkent Antananarivo
'da ağırlandı.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
, Büyükler Milli Takım Başantrenörü Levent Aydemir ve Merkez Hakem Kurulu
Başkanı Ahmet Şan
, Madagaskar Karate Federasyonunun daveti üzerine bu ülkeye gitti.
Başkent Antananarivo'da, Madagaskar Karate Federasyonu Başkanı Solofo Barijaona Andrianavomanana'nın da yer aldığı ziyarette ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
Heyetler arası yapılan görüşmeler neticesinde iki ülke arasında eğitim ve spor alanında bazı programların detaylandırılarak hayata geçirilmesi ele alındı. Bu kapsamda Madagaskar heyetinin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelerek resmi adımların atılması kararlaştırıldı.