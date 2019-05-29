Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Madagaskar arasında "Karate köprüsü"
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Türkiye ile Madagaskar arasında "Karate köprüsü"

1 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu ile Madagaskar hükümeti arasında eğitim ve spor alanında iş birliğine gidildi.

Türkiye ile Madagaskar arasında
Türkiye Karate Federasyonu ile Madagaskar hükümeti arasında eğitim ve spor alanında iş birliğine gidildi.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında federasyon yetkilileri başkent Antananarivo'da ağırlandı.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Büyükler Milli Takım Başantrenörü Levent Aydemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Madagaskar Karate Federasyonunun daveti üzerine bu ülkeye gitti.
Başkent Antananarivo'da, Madagaskar Karate Federasyonu Başkanı Solofo Barijaona Andrianavomanana'nın da yer aldığı ziyarette ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
Heyetler arası yapılan görüşmeler neticesinde iki ülke arasında eğitim ve spor alanında bazı programların detaylandırılarak hayata geçirilmesi ele alındı. Bu kapsamda Madagaskar heyetinin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelerek resmi adımların atılması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Antananarivo, Türkiye, Madagaskar, Spor
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