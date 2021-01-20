Türkiye ile Makedonya arasında bazı tarımsal alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Makedonya arasında bazı tarımsal alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

20.01.2021 18:37
Türkiye ile Makedonya arasında bazı tarımsal alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]

Türkiye ve Makedonya arasında, Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İş birliği Anlaşması, Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları imzalandı.

Türkiye ve Makedonya arasında, Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İş birliği Anlaşması, Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha ve Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Naser Nuredini ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında tarımsal ticaret ve yatırımlar, orman ürünleri ticareti ile tarım sigortaları ve tarımsal araştırmalar, kuraklığın engellenmesi gibi pek çok konu ele alındı. Bakan Pakdemirli, Kuzey Makedonya'da yeni kurulan hükümetin, ülkenin istikrarına ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin ve uluslararası gündemin en ön sırasında yer alan pandeminin oluşturduğu zor günlerin uluslararası dayanışma ile geride bırakılacağına inandığını kaydeden Pakdemirli, "Pandemi sırasında sizlerle de paylaştığımız tıbbi ekipmanların faydalı olduğunu umuyoruz. Türkiye, Makedon dostlarımızın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

İki ülke arasındaki etkin ve dinamik ilişkilerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Pakdemirli, "Siyasi düzeyde kurduğumuz dostluk ve iş birliğinin yanı sıra, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk asıllılar ile Türkiye'deki Makedonya kökenli vatandaşlarımız ülkelerimizi daha da yakınlaştırmaktadır" İfadelerini kullandı.

"TÜRK YATIRIMCILAR MAKEDONYA'YA 2020 YILINDA 1,3 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için var olan siyasi iradenin sevindirici olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları pandemiye rağmen 2020 yılında da devam etmekte olup, 1,3 milyar doları bulmuştur. Makedonya'da bulunan Türk firma sayısı 100'e yaklaşmakta; bu firmalar marifetiyle yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da 2005 yılından günümüze toplam büyüklüğü 100 milyon ABD dolarını aşan yaklaşık bin proje gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Buna rağmen ikili ticaret rakamlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını anlatan Pakdemirli, 2019 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin Makedonya'ya 398,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 26,3 milyon dolarının tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, tarımsal ticaretin artırılması için Türkiye'nin mevcut gıda, tarım ve ormancılık sektörü kapsamında, özellikle domates, kuru meyveler, narenciye gibi ürünlerin ihracat potansiyelinin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI SERTİFİKASINA SAHİP 35 ADET VETERİNER TIBBİ ÜRÜN ÜRETİCİSİ BULUNUYOR"

İki ülke bakanlıkları arasında 2013 yılında imzalanan Tarımsal İş birliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nın tarım alanındaki iş birliğini güçlendirmesi için hukuki temel oluşturduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi toplantısının pandeminin etkisinin azalacağının beklendiği 2021 yılının ikinci yarısında yapmak istediklerini belirtti.

AB'nin tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatına uygun Türkiye'de iyi üretim uygulamaları sertifikasına sahip 35 adet veteriner tıbbi ürün üreticisi bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Bunlardan 29 adedi ilaç üreticisi, 1 adedi ilaç etken madde üreticisi ve 6 adedi ise aşı üreticisidir. Bu tesislerde hem ülkemiz ihtiyacını karşılayacak hem de yüksek miktarda ihracat yapabilecek ilaç ve aşı üretim kapasitemiz mevcuttur" ifadelerini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN AŞI VE İLAÇLARIN KUZEY MAKEDONYA'DA RUHSATLANDIRILMASI VE İHRACATININ KOLAYLAŞMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Bakan Pakdemirli, veterinerlik hizmetleri ve gıda güvenilirliği alanında bugün imzalanan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'de üretilen aşı ve ilaçların Kuzey Makedonya'da ruhsatlandırılması ve ihracatının kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılması için gerekli görüşmelerin bir an önce başlatılacağını umut ettiğini de söyledi. Görüşmelerin ardından, Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İş birliği Anlaşması, Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları imzalandı.

Bakan Pakdemirli, imzalanan ikili anlaşmaların iki ülke arasındaki tarımsal ilişkileri daha da güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

Veteriner, Makedonya, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Makedonya arasında bazı tarımsal alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


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