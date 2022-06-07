Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

07.06.2022 08:37
Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.

MASAK ile FIU-MEXICO arasında imzalanan konuya ilişkin mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülkenin mali istihbarat birimleri, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun şekilde iş birliği yapacak.

Bu birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Mutabakat muhtırası, mali istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını ve geliştirilmesini hedeflerken iki devleti uluslararası hukukta bağlayan bir anlaşma hükmünde olmayacak.

Taleplerin zamanında ve etkin yerine getirilebilmesi için mali istihbarat birimleri, taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülkeyle potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edecek.???

YORUMLAR
500
Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi Güven Sağlık Grubu ve BİSAN iş birliği ile 'Sağlık ve Çevre Paneli' düzenlendi Türkiye ile Katar arasında güvenlik iş birliğine dair görüşme yapıldı Türkiye ile Katar arasında güvenlik iş birliğine dair görüşme yapıldı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 08:42:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement