Türkiye ile Özbekistan arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Özbekistan arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında hazırlanan 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatına imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında hazırlanan 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatına imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'daki temasları kapsamında Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısına katıldı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan İşbirliği Programı ve Tercüme İşbirliği Mutabakat Zaptı belgelerinin imza törenine geçildi. Bu kapsamda Türkiye ile Özbekistan arasında hazırlanan anlaşmalar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Abdulaziz Kamilov tarafından imzalandı. - TAŞKENT

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