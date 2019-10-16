Türkiye ile Özbekistan arasında tıp eğitimi alanında iş birliği

İstanbul'da faaliyet gösteren devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Özbekistan'ın Buhara şehrinde İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Buhara Tıp Enstitüsü bünyesinde kurulan İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Buhara Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Amrulla İnayatov, İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun açılış kurdelesini kesti.

Okul binasını gezerek incelemelerde bulunan Er, Erdöl ve İnayatov, Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov ve Buhara Valisi Oktam Barnoyev ile birlikte önlük giyme törenine katıldı.

Törende konuşan Şadmanov, Türkiye'nin sağlık ve tıp eğitimi alanında büyük bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, bu çerçevede Sağlık Bilimleri Üniversitesi'yle iş birliğinde kurulan fakülte ve yüksekokulun Özbekistan'da tıbbın daha da gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Şadmanov, Türkiye'nin çeşitli dönemlerde Özbekistan'a çok sayıda tıbbi cihazlar hediye ettiğini anımsattı.

Büyükelçi Er ise İbn-i Sina'nın doğduğu ilim şehri kadim Buhara'da, İbni Sina'nın adını taşıyan eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buhara İbn-i Sina Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun açılışlarını yaparak ikili ilişkilerin sağlık ayağını daha da sağlamlaştırdıklarını vurgulayan Er, "Genç, eğitimli ve dinamik nüfusuyla, doğal kaynakları ve beşeri sermayesiyle büyük bir potansiyeli haiz olan kardeş Özbekistan'a içinden geçmekte olduğu bu önemli dönüşüm sürecinde karşılıklı fayda temelinde elimizden gelen tüm imkanları seferber etmek istiyoruz." dedi.

Erdöl de "Bugün yurt dışında ilk defa kurulan lisans seviyesinde bir tıp fakültesini Buhara'da yükseltmenin, gönül coğrafyamıza, Türk ve İslam coğrafyasına bir ilim deryası armağan etmenin haklı gururu ile gözlerimiz yaşarmakta ve hatta göğsümüz kabarmaktadır. Böylelikle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan bir imzası olmuştur." ifadesini kullandı.

İnayatov, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbn-i Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 146 öğrencinin Türkçe ve Özbekçe eğitim alacağını belirterek, söz konusu eğitim yuvalarının Özbekistan'da tıbbın ve sağlık eğitiminin daha üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Törenin sonunda Erdöl ve İnayatov, hekimlik yemini eden öğrencilere önlüklerini giydirdi, ardından da öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.