Türkiye ile Pakistan arasında diaspora iş birliği - Son Dakika
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Türkiye ile Pakistan arasında diaspora iş birliği

7 saat önce

Türkiye ve Pakistan arasında diaspora konularında iş birliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı için protokol imzalandı.

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Türkiye ve Pakistan arasında diaspora konularında iş birliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı için protokol imzalandı.


Türkiye ile Pakistan arasında diaspora iş birliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üye ülkelerin yurt dışındaki vatandaşları arasındaki bağlar kuvvetlendirilerek sorunlara karşı ortak mücadele mekanizmaları geliştirilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Toplantısı'na katıldı. Heyette Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin, Türkiye-Pakistan dostluğunun en güzel nişanesi olduğunu ifade etti. Toplantının ardından iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda diaspora konularında iş birliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı için protokol de imzalandı.


İki ülke hükümetleri arasındaki 'Diaspora Alanında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı YTB Başkanı Abdullah Eren ile Yurtdışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Kalkınması Bakan Yardımcısı Amir Hasan imzaladı. Protokol kapsamında üye ülkelerin yurt dışındaki vatandaşları arasındaki bağlar kuvvetlendirilerek sorunlara karşı ortak mücadele mekanizmaları geliştirilecek. Bunun yanında ise tecrübeler paylaşılarak yakın işbirlikleri artırılacak.


Protokol törenin ardından konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye ve Pakistan'ın kardeş ülke olduklarının altını çizerek, protokol sayesinde diaspora konularında yakın çalışmaların yapılacağını kaydetti. Eren, "Pakistan ile tüm faaliyet alanlarında iş birliğimizi arttıracağız inşallah" diye konuştu. - ANKARA

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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