Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı

12.08.2022 11:18
Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzaladı.

Başbakan Şahbaz Şerif, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Ankara ile İslamabad arasındaki tarihi ilişkilerde bu anlaşmanın köşe taşı olduğunu vurgulayarak bunun iki ülke için birçok fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Şerif, Pakistan ile Türkiye'nin kapasitesinin hayallerin ötesinde olduğuna işaret ederek imzalanan anlaşmanın ticaret ve yatırımların artırılmasını sağlayacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Muş, Pakistan ile ilişkilerin derin kökleri olduğuna dikkati çekerek bugünün, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu anlaşmanın iki ülke arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak için en önemli araçlardan biri olacağını vurgulayan Muş, anlaşmanın, ikili ticaretin genişlemesi ve çeşitlendirilmesine hizmet edeceğini aktardı.

Muş, Pakistanlı mevkidaşı Kamar ile görüşmesinde anlaşmanın hizmet, yatırım ve e-ticaret sektörüne genişletilmesi için müzakerelerin başlatılmasında mutabık olduklarını kaydetti.

"Serbest Ticaret Anlaşması" vurgusu

Pakistan Ticaret Bakanı Kamar ise bu anlaşmanın iki ülke arasında uzun zamandır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını ve onun da imzalanmasının zaman meselesi olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden 21 Temmuz'da yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye ile Mal Ticaret Anlaşması'nı onayladığı belirtilmişti. Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacağı ve bunların 123'üne katma değer vergisi uygulamayacağı, buna karşılık olarak Pakistan'ın da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacağı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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