Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret imkanları çevrim içi seminerde ele alındı - Son Dakika

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret imkanları çevrim içi seminerde ele alındı

26.04.2021 16:17
Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret imkanları çevrim içi seminerde ele alındı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde, Lizbon Ticaret Müşavirliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde "Portekiz Pazarı ve Ticaret İmkanları" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde, Lizbon Ticaret Müşavirliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde "Portekiz Pazarı ve Ticaret İmkanları" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Lizbon Ticaret Müşaviri Gülsüm Aktaş, Portekiz'in ithalatında İspanya, Almanya ve Fransa'nın yüzde 53 paya sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2019'da Portekiz'e ihracatının 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Aktaş, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dış satımda düşüş olduğunu aktardı.

Aktaş, 2021 rakamlarının ise umut verici olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"Ülke olarak Portekiz'e binek otomobiller ihraç ediyoruz. İkinci sırada pamuk ipliği geliyor. Üçüncü sırada demir çelik ve yassı madde ürünleri var. İlk 10'da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kara yolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuar, traktör, hidrokarbonlar ve balıklar da yer alıyor. Portekiz'den ise en fazla binek otomobil ve birtakım kimyasallar ithal ediyoruz. Portekiz'de iş yapma konusunda ciddi zorluklar da var. Türkiye olarak iş yapma kültürü açısından aktif bir ülkeyiz. Her şeyi çok hızlı ve çabuk hallediyoruz. Portekiz, kendi yaşantısına uygun olarak biraz yavaş bir ülke. Firmalar Türkiye'deki gibi hızlı bir sistem beklerse burada iş yapma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Firmalarımızın bu açıdan pazarda biraz daha sabırlı olmaları gerekebilir.

Portekiz yenilenebilir enerji konusunda önemli yatırım fırsatları barındırıyor. AB Yeşil Mutabakatı'nın büyük önem kazandığı günümüzde, ülkenin doğal enerji kaynaklarını yıllardır çok doğru yönlendirmiş olmasının verdiği motivasyonla günbegün önemi artan sektörler içinde yer almaktadır. Ayrıca ülkemizin güçlü müteahhitlik sektörünün uluslararası ortaklıklarda edinmiş oldukları tecrübe noktasında, Portekizce konuşan ülkelerle yakın iş birliği yaparak ortak yatırımlara imza atabilir."

"Türk yatırımcılar Portekiz'de oldukça önemli bir portföye sahip"

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Odabaş Tavares de Türkiye ve Portekiz iş dünyası temsilcilerini farklı platformlarda bir araya getirdiklerini vurguladı.

Tavares, Portekiz'in bir yabancı yatırımcının arayabileceği, yatırım ortamının güvenliğiyle ilgili tüm konulara cevap verebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Güçlü ve güvenilir bir hukuki altyapıya, iyi bir eğitim seviyesine sahip. Yabancı yatırımcılar için gerçekten cazip bir ülke konumunda. Türk yatırımcılar da bu cazibeden pay almış görünüyor. Portekiz'de liman işletmeciliği ve çimento sektörlerinde en büyük yatırımlar Türk firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Türk yatırımcılar Portekiz'de oldukça önemli bir portföye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, iki ayrı medeniyetin baş aktörleri olan Portekiz ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Bursa'dan Portekiz'e ihracat yapan 350 işletme bulunduğu aktaran Onur, "Bursa iş dünyası olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmine 2020 yılında 170 milyon dolar seviyesinde bir katkı gerçekleştirdik. Pazara ilişkin tanıtıcı etkinliklerle bu rakamın çok daha yüksek seviyeye ulaşacağına inanıyorum." bilgisini paylaştı.

Portekiz, Türkiye, Lizbon, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret imkanları çevrim içi seminerde ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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