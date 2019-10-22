Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatında neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan Suriye konulu zirve sona erdi. İki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. İşte iki taraf arasında imzalanan 10 maddelik mutabakat:



1- Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.