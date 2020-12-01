Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanarak mutabakat imzalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayla, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı. Oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarıyla ilgili ise "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)