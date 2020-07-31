Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Normalleşme adımları kapsamında aylar sonra Türkiye ile Rusya arasında tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı.

Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı, System.String[]

Normalleşme adımları kapsamında aylar sonra Türkiye ile Rusya arasında tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı. Bu kapsamında Türk Hava Yolları, ilk seferini başkent Moskova'ya gerçekleştirdi.

Korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran'da tarifeli iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat seferleri kademeli olarak başlamıştı. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra bugün iki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, aylar sonra ilk Rusya'ya ilk tarifeli uçuşunu, TK411 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağıyla başkent Moskova'ya gerçekleştirdi.

Yolcular, pandemi tedbirlerine uygun şekilde terminale alındı

Saat 22.35'te gerçekleştirilecek seferler Rusya'nın başkenti Moskova'ya seyahat etmek için bilet alan yolcular, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale giriş yaptı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarını kapısına yöneldi.

"Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum çok mutluyum"

İlk tarifeli seferle Moskova'ya giden yolculardan Azad Seyfuli, son altı aydır İsviçre ve Danimarka'da kaldığını ve uçuşların iptal olması nedeniyle ülkesine dönemediğini ifade ederek, İstanbul aktarmalı olarak Moskova'ya bilet bulunca çok sevindiğini belirtti. Seyfuli, "Bu kez THY'den yeni bir bilet aldım. Sanırım ülkeme dönebileceğim. Yolculardan istenen PCR testim de var. Her şeyim tamam. Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum çok mutluyum" diye konuştu.

"Çok şanslıyım THY'yi seviyorum"

Transit olarak Londra'dan İstanbul'a gelen yolculardan Julia Harding ise Moskova'ya gitmek için bilet bulmakta çok zorlandığını ifade etti. Daha önce aldığı iki biletin iptal olduğunu belirten Harding, "Dün, sadece THY'den bilet bulabildim. Bu benim için çok harikaydı. Çok şanslıyım THY'yi seviyorum" dedi.

Uçağa biniş esnasında Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri görevlileri tarafından pasaport ve vizeleri kontrol edilen yolcuların tedbir amaçlı ateşleri de ölçüldü. THY'nin tarifeli uçağı, 50 yolcusuyla Moskova'ya gitmek üzere saat 22.35'te havalandı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika
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