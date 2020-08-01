TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.
İstanbul'dan Moskova'ya bu gece yapılan Türk Hava Yolları(THY)'nın ilk uçuşunda 50 yolcu yer aldı. İstanbul-Moskova uçuşları, günde karşılıklı 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:28
Kaynak: DHA
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