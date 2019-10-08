Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi anlaşması yapıldı
1 saat önce
Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı.
Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:11
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