Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi anlaşması yapıldı
Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi anlaşması yapıldı

Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi anlaşması yapıldı

1 saat önce

Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Rusya arasında ulusal para birimi anlaşması yapıldı, System.String[]

Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:11 
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