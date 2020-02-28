Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam... - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam... - Son Dakika

Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam...

6 saat önce

Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam edilecek.

Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam..., System.String[]

Türkiye ile Rusya arasındaki heyetlerarası görüşmelere Dışişleri Bakanlığında saat 16.00'da devam edilecek. - ANKARA

Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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