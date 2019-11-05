Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)
Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)

6 saat önce

DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3), System.String[]

DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesindeki ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye yaptı."

ANKARA,


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:58:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]