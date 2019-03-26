Türkiye ile Rusya'dan Tel Rıfat'da Devriye
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat'da ilk koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat'da ilk koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı: "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
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