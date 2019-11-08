Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)
Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)

7 saat önce

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDITürk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi.

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2), System.String[]

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Türk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı bölgeye yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 3'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 3'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı ile Derik arasındaki bölgede icra edilen 3'üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:10 Kaynak: DHA
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