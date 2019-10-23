Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika Dünya Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz

1 saat önce

İran, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, iki ülkenin anlaşmasını Suriye'nin istikrarına yönelik atılan olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz, System.String[]

İran, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, iki ülkenin anlaşmasını Suriye'nin istikrarına yönelik atılan olumlu bir adım olduğunu belirtti.


Sözcü, "İran Suriye'ye güvenlik ve huzur getirecek tüm adımları memnuniyetle karşılar. Söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin endişelerini giderip Suriye'ye barış ve güvenlik getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:28 
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