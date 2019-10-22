Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
22 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması SOÇİ - Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:47 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması SOÇİ - Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı. Tarihi mutabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov mutabakat muhtırasını okudu.
Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek