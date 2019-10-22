Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

22 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması SOÇİ - Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması SOÇİ - Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı. Tarihi mutabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov mutabakat muhtırasını okudu.

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:47 Kaynak: AA
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