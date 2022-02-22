Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall'ın huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanlığı arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Aisata Tall Sall tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

ile Senegal Kültür ve İletişim Bakanı Abdoulaye Diop tarafından imza altına alındı.

Türkiye ile Senegal Hükümetleri arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında "Denizcilik İşbirliği Anlaşması" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Senegal Balıkçılık ve Denizcilik Ekonomisi Bakanı Alioune Endoye tarafından imza altına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Senegal Gençlik Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Senegal Gençlik Bakanı Nene Fatoumata Tall tarafından imzalandı.