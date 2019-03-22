Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Somali Arasında Protokol İmzalandı

Türkiye ile Somali Arasında Protokol İmzalandı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad, "Türkiye ile Somali arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol" imzaladı.

Türkiye ile Somali Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad, "Türkiye ile Somali arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol" imzaladı.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Awad ile görüştü.

Görüşmenin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Somali, Türkiye, Güncel
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