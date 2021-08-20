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Türkiye ile Somali arasında sağlık alanındaki iş birliği uzmanlar tarafından değerlendirildi - Son Dakika

Türkiye ile Somali arasında sağlık alanındaki iş birliği uzmanlar tarafından değerlendirildi

20.08.2021 12:28
Türkiye ile Somali arasında sağlık alanındaki iş birliği uzmanlar tarafından değerlendirildi, System.String[]

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen sempozyumun son gününde "Kültürel Karşılaşmalar" ve "Türkiye-Somali Sağlık İş Birliği: Kalıcı Ortaklığa Doğru" adlı oturumlar yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Hasan Hüseyin Eker, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan SBU Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaki çalışmalardan söz etti.

Okulda 1 yıl Türkçe hazırlık bulunduğunu kaydeden Eker, bu yüksek okulun kapatılıp Sağlık Bilimleri Fakültesi oluşturulacağını belirtti.

Eker, SBU çatısı altında 136 Somalilinin 26 branşta tıpta uzmanlık eğitimi aldığına da vurgu yaparak, "Somali'deki diğer üniversitelerle iş birliği kapsamında bu okullardan 30 Somalili Türkiye'de Türkçe eğitimi alıyor ve ülkelerine dönüp hizmet edecekler." diye konuştu.

SBU çatısı altında eğitim gören Somalililere Türkçe öğretilmesine de değinen Eker, "Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkçe öğrenmelerinin gelecekte meslekleri açısından önemli olduğunu düşünüyor." dedi.

Heritage Institute of Policy Studies araştırmacısı Abdirizak Muhumed de "Somali Sağlık Sisteminin Canlandırılmasında Türkiye'nin Rolü" başlıklı bir sunum yaptı.

Muhumed, Türkiye sayesinde ülkeye yeni sağlık teknolojilerinin geldiğini ya da teknolojik ekipmanların güncellendiğini belirtti.

Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin Türkiye tarafından işletildiğini söyleyen Muhumed, "Türkiye, hastaneyi işletmeye devam etmeli. Eğer hastane Somali hükümetine transfer edilirse kazanımlar geriye gider ve kalite düşecektir." ifadelerini kullandı.

SBU'dan Özge Şeyma Öge ise "Somali'den Türkiye'ye Sağlık Turizmi" başlıklı sunumunda, "Somali'den Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerden elde edilen gelir 2016'da 257 bin lira iken bu sayı 2019'da 14 milyon lira, 2020'de ise 12,4 milyon lira oldu." şeklinde konuştu.

Somalililerin tedavi için Türkiye'yi seçme nedenlerine değinen Öge, bunların başında uygun maliyetler, modern tıbbi teknoloji, yakın uçuş mesafesi ve bekleme olmaması olduğunu anlattı.

Öge, sağlık turizminde yaşanan sorunların başında ise dil sorunu ve aracı kurum eksikliğini saydı.

Türkiye, Afrika, Ankara, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Somali arasında sağlık alanındaki iş birliği uzmanlar tarafından değerlendirildi - Son Dakika


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