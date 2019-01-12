Son Dakika Haberleri: "Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz"

"Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulaması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulaması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:39 

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Türkiye, Ekonomi
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