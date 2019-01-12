"Türkiye ile Suriye'den çekilmenin uygulama aşamalarını görüşüyoruz"
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulaması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:39
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