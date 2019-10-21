'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'
1 saat önce
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürütüyor
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.
Reuters'a konuşan ancak ismi verilmeyen 3 Türk yetkiliden biri, "Sahada çıkabilecek problemleri azaltmak için Suriye ile askeri ve istihbarat konularında görüşmelerimiz bir süredir devam ediyor." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03
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