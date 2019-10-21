Son Dakika Haberleri: 'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'
Son Dakika Dünya 'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'

'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'

1 saat önce

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürütüyor

'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde', System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.


Reuters'a konuşan ancak ismi verilmeyen 3 Türk yetkiliden biri, "Sahada çıkabilecek problemleri azaltmak için Suriye ile askeri ve istihbarat konularında görüşmelerimiz bir süredir devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor
Türkiye'yi tehdit eden Lindsey Graham itiraf etti: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz Ateşkesin bitmesine saatler kala Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye "ateşkesi uzatın" çağrısı Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]