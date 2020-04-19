Türkiye ile Suudi Arabistan arasında haber sitelerine karşılıklı erişim engeli

Suudi Arabistan'da Anadolu Ajansı ile TRT Arapça'nın internet sitelerinin yasaklanmasının ardından Independent Türkçe sitesine erişim engeli kondu.

Geçtiğimiz yıl Türkçe yayınlarına başlayan İngiltere merkezli Independent Türkçe sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla engellendi. Kararda 5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonrası söz konusu websitesiyle ilgili idari tedbir uygulandığı bildirildi. Erişim engeli geçtiğimiz günlerde AA ve TRT'yi bloke eden Riyad yönetimi ile Ankara arasındaki diplomatik gerilimi medya alanına taşıdı.

Kararı Twitter hesabından duyuran Independent Türkçe Genel Yayın Sorumlusu gazeteci Nevzat Çiçek erişim engeli kararının yayın çizgisinden kaynaklı bir durum olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

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