Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor - Son Dakika
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Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor

23.06.2022 11:05

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın karşılıklı ziyaretleriyle yeni bir dönem başladı. Muhammed bin Selman'ın ziyareti sırasında iki ülke iş insanları da ekonomi ve ticaretteki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Olpak, AA muhabirine, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın bölgesinde büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Olpak, geçmişte iki ülke arasında müteahhitlik dahil çeşitli alanlarda güzel işlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Olpak, son birkaç yılda yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a, ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Muhammed bin Selman'ın beraberinde ülkesinin önde gelen firma temsilcilerinden oluşan 35 kişilik heyetle Türkiye'ye geldiğine işaret eden Olpak, şöyle konuştu:

"İlişkilerimizi ve ticaretimizi daha ileri götürebilecekken maalesef gerilediğimiz bir dönem yaşadık. Gelen heyetle yaptığımız sohbetlerde, bundan sonra bu ziyaret başta olmak üzere hem geçmişin telafisi hem de 'Daha ileriye nasıl gidebiliriz?' konusu masaya yatırıldı. Ziyaretin içeriği ve verilen mesajların sıcaklığı çok önemliydi. Normalde biz Suudi Arabistan'ın projelerini gündeme getirip bunlardan pay almak istediğimizi söyleriz ancak şimdi biz daha söylemeden kendileri teklifte bulundu. 'Bizim trilyon dolarlarla ifade edilen projelerimiz var. Sizin müteahhitlik firmalarınızın başarılarını biliyoruz. Suudi Arabistan'da yaptıkları işleri de biliyoruz. Bunu birlikte yapmaya biz hazırız.' dediler. Verilen mesaj bu noktada çok önemliydi."

-"Liderler önümüzü açacak, biz de arkalarından geleceğiz"

DEİK Başkanı Olpak, Muhammed bin Selman'ın ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerdeki olumlu havanın iş dünyasının önünün açılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını sebebiyle konulan seyahat yasağının kaldırılmasının da olumlu bir gösterge olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte liderler önümüzü açacak, biz de iş dünyası olarak arkalarından geleceğiz. Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum."

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Haziran 2022 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler?
Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor - Son Dakika

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