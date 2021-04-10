Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı

10.04.2021 20:55
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

??????? Huber Köşkü'nde, heyetler arası görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın, dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanarak, mücavir bölgelerinde ve ötesinde barış ve istikrarı geliştirmeyi amaçlayarak, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve ortak çıkar temelinde ilgili tüm alanlarda iş birliğini artırma iradesini, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına bağlılıklarını teyit ederek, İstanbul'da iki devletin Cumhurbaşkanlarının Eşbaşkanlığında düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 9'uncu toplantısı sonucunda bazı kararların alındığı aktarıldı.

Bildiride, taraflar arasında ekonomi, ticaret, turizm, güvenlik, savunma sanayisi, bilim, eğitim ve gençlik alanlarında iş birliğini ve eşgüdümü derinleştirmek için ortak çabaları artırmanın kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar ve koordinatörler düzeyinde 'Quadriga' (2+2) formatında iş birliğinin sürdürülmesi, Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteğin yeniden teyit edilmesi, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı çabaları desteklemeyi sürdürmeyi, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı ve gayrimeşru ilhakını ele almak amacıyla yeni bir format olarak 'Kırım Platformu'nun kurulmasını desteklemeyi, Ukrayna vatandaşlarının, özellikle geçici işgalin ardından anavatanları Kırım'ı terk etmeye zorlanan Kırım Tatarlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak çabaların artırılmasını, geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan Kırım Tatarları dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesindeki çabalarını eşgüdüm içinde yürütmeyi, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bazı alanlarda durumun Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözümünü desteklemeyi ve AGİT Özel İzleme Misyonunun çalışmalarını takdir ederek Misyonun faaliyetlerine en üst düzeyde destek vermeye devam etmeyi kararlaştırmıştır."

"Ukrayna'da Türk Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyetleri desteklenecek"

Türkiye ve Ukrayna'nın ortak bildirisinde, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her tür ve tezahürüne karşı mücadelede iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi vurgulandı.

Bildiride, sınıraşan organize suç, siber suçlar, düzensiz göç, narkotik, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının önlenmesi ve bastırılmasına yönelik ortak önlemlerin alınması, suçluların iadesi taleplerinin hızlıca işleme konulmasının sağlanması kararlaştırıldı.

Mevcut projelerin tamamlanması yoluyla savunma sanayi alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin planlanmasına yönelik bağlılıkların teyit edildiği bildiride, "Ukrayna'nın NATO üyelik perspektifine, özellikle Üyelik Eylem Planı'nı yakın zamanda alma niyetine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Müttefikler ile birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunulmasına destek beyan edilmesi, NATO dahil olmak üzere, ikili ve çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine matuf iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Karşılıklı anlayış ve yapıcı bir tutum çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmasının çabuklaştırılması kararlaştırılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Her iki tarafın yatırımcı ve firmalarının sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların atılması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması, taraf devletlerin vatandaşları için seyahat fırsatlarının olanaklı kılınması ve karşılıklı turizmin teşvik edilmesi için sınır kontrol uygulamalarının daha da iyileştirilmesi kararlaştırıldı. Ukrayna'da Türk Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, Kovid-19 salgınının kontrolü ve sosyal ve ekonomik faaliyetlere yönelik etkilerinin idaresine yönelik çabalarda iş birliği ve eşgüdüme bağlılığın teyit edilmesi kararlaştırıldı."

Türkiye, Ukrayna, Kırım, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika

Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı         
00:50
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor         
00:08
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu         
23:32
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı         
22:17
İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti         
18:45
Seycan hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı Seycan hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı         
15:42
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti         
13:27
Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı         
12:14
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 04:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei