Türkiye ile Ukrayna arasında İHA anlaşması - Son Dakika

Türkiye ile Ukrayna arasında İHA anlaşması

18.12.2020 08:22
Türkiye ile Ukrayna arasında İHA anlaşması, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Savunma Sanayi, İsmail Demir, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Ukrayna arasında İHA anlaşması - Son Dakika


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