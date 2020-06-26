Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlaması - Son Dakika

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlaması

Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Eş Başkanı Özer Matlı, Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin 1 Temmuz'da başlamasıyla ihracatın artacağını, tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere iki ülke ticaretinin hareketleneceğini belirtti.

Türkiye- Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Eş Başkanı Özer Matlı, Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin 1 Temmuz'da başlamasıyla ihracatın artacağını, tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere iki ülke ticaretinin hareketleneceğini belirtti.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin son yıllarda her iki ülke için giderek daha fazla önem kazandığını bildirdi.

Ticari ilişkilerin geliştirilerek bugünkü seviyenin de üzerine çıkarılması için gereken tüm koşulların mevcut olduğunu vurgulayan Matlı, şu ifadeleri kullandı:

"Başta turizm olmak üzere, Ukrayna ile tüm alanlarda stratejik ortaklığımız artarak devam ediyor. İki ülke arasında 2019'da ticaret yüzde 10 arttı ve 4,8 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitler, Ukrayna'da bugüne kadar 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attı. İki ülke arasında vizelerin kalkmasıyla 2019'da 1,5 milyondan fazla Ukraynalı turist ülkemizde misafir oldu."

Matlı, Ukrayna'da 700 Türk firmasının faaliyet gösterdiğine, ülkedeki Türk sermayesinin de 3,1 milyar doları aştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şubat ayında Ukrayna'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması da iki ülke ticaretine ciddi ivme sağlayacak ve bu rakamlar katlanarak büyüyecektir. Türkiye ile Ukrayna arasında özellikle son yıllarda siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari ilişkiler daha da yoğunluk kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ortaya ortak irade koyduğundan dolayı biz iş dünyası olarak ticaretimizi yeni dönemde daha da artıracağız. Bu zorlu süreçte iki ülke arasındaki uçuşların başlaması, Ukrayna-Türkiye arasında ihracatı artıracaktır. Başta tarım, sanayi ve turizm alanları olmak üzere ortak projeler, fuar ve organizasyonlar, potansiyeli yüksek iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomilerini ciddi manada harekete geçirecektir."

Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlaması - Son Dakika Ekonomi

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