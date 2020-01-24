Türkiye ile Ukrayna savunmada iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika
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Türkiye ile Ukrayna savunmada iş birliğini güçlendiriyor

7 saat önce

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayisindeki iş birliğini artırmaya yönelik "Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayi İşbirliği 7. Toplantısı" Kiev'de gerçekleştirildi.

Türkiye ile Ukrayna savunmada iş birliğini güçlendiriyor, System.String[]

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayisindeki iş birliğini artırmaya yönelik "Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayi İşbirliği 7. Toplantısı" Kiev'de gerçekleştirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko başkanlık etti.

Açıklamaya göre, Türkiye- Ukrayna arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantıda, silahlanma ve askeri ekipmanlar konusunda atılacak adımlar da istişare edildi.

Açıklamada, toplantı sonucunda üzerinde anlaşılan konuların imzalanan hükümetlerarası anlaşmayı garanti altına alındığı belirtilirken, Türk heyetin Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom temsilcileriyle de görüştüğü bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisini "Türkiye-Ukrayna arasındaki çok yönlü iş birliğinin yükselen yıldızlarından biri" olarak tanımlayarak, " İki ülke firmalarının karşılıklı satışlarının ötesinde, ortak üretim ve üçüncü ülkelere ihracat gibi hamlelere de başladığımızı memnuniyetle görüyorum. Dün Kiev'de gerçekleştirilen toplantı bu çalışmaların hız ve çeşitlilik kazanması bakımından yararlı oldu. İki ülkenin birlikte güçlenip birlikte kazandığı sektör olan savunma sanayisi iş birliğinin güçleneceğine yönelik inancımızı pekiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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