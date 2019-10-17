Son Dakika Haberleri: Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından Trump: Kürtler, Türkler, ABD mutlu, uygarlık da mutlu
Son Dakika Dünya Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından Trump: Kürtler, Türkler, ABD mutlu, uygarlık da mutlu

Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından Trump: Kürtler, Türkler, ABD mutlu, uygarlık da mutlu

37 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından "Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu." dedi. Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara da artık gerek kalmadığını söyledi.

Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından Trump: Kürtler, Türkler, ABD mutlu, uygarlık da mutlu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından "Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu." dedi. Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara da artık gerek kalmadığını söyledi.


Başkan Trump "(Türkiye'ye yönelik) Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım, çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:12 
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